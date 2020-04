Das wäre zu schön, um wahr zu sein: Die Autofahrt zur Zapf­säule wird an der Kasse auch noch vom Tankwart belohnt, indem dieser sich zusätzlich beim Kunden freundlich mit Bargeld bedankt. Nein. So sieht die Wirklichkeit für den Endverbraucher nicht aus. Der Ölmarkt spielt in diesen Corona-Zeiten zwar verrückt, aber auf eine ganz spezielle Art.

Es ist wohl einmalig, dass der Preis für US-Rohöl jetzt ins Negative abgerutscht ist. Es geht dabei nicht um das schwarze Gold an sich, sondern um schnöde Termin­geschäfte – Lieferversprechen: Öl, das man zum Beispiel in einem Monat kaufen will. Der Haken an der Sache: Die Lager sind randvoll, während die Nachfrage immer tiefer in den Keller rutscht. Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft lahmgelegt. Niemand braucht derzeit Öl. Am Ende muss der Anbieter also Geld drauflegen, wenn er noch Abnehmer finden will.

Kurios? Lustig ist die Geschichte ganz und gar nicht. Der Käuferstreik am Ölmarkt ist ein fatales Zeichen, zu welchen Verwerfungen die Coronakrise inzwischen führt. Alles deutet darauf hin, dass die Weltwirtschaft in schwere See gerät. Dramatische Zeiten kündigen sich an.