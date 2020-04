Natürlich hat sich die Kanzlerin in der Wortwahl vergriffen, als sie die – zweifellos munteren – Debatten über den Einstieg in den Ausstieg aus dem Corona-Shutdown als „Öffnungsdiskussionsorgien“ glaubte geißeln zu müssen. Wer immer ihr diese Vokabel zuvor ins Ohr geflüstert haben mag – eine Steilvorlage für die gestrige parlamentarische Beschäftigung mit der Krise war es allemal.

Erkennbar ist seit Wochen, dass sich die Physikerin Angela Merkel in ihren Entscheidungen in dieser bislang einzigartigen Ausnahmesituation von der Wissenschaft, von den Medizinern, leiten lässt. Und das Verhalten der Menschen scheint ihrer Sorge vor einem neuen Shutdown, der für die Wirtschaft definitiv noch katastrophalere Auswirkungen haben dürfte als bislang schon, recht zu geben: Die Lockerung der Maßnahmen wird ­offenkundig vielfach falsch verstanden, als seien wir in der Seuchen-Situation schon über den Berg.

Es bleibt dabei: Nicht allein der Staat, der zweifellos zudrakonischen Maßnahmen gegriffen hat, trägt Verantwortung für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, sondern jeder Einzelne. Die neuen Freiheiten werden nur dann auf Dauer zu genießen sein, wenn wir sie nicht missbrauchen, sondern jeder seiner Verantwortung für sich und andere auch zukünftig gerecht wird.