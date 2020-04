Schade, aber unvermeidbar. Alles andere wäre absurd. Gerade endet die Aktion, in der eine Viertelmillion Deutscher aus dem abgebrochenen Urlaub nach Hause geholt wurden.

In diesem Sommer werden wir uns anders beschäftigen müssen. Umso wichtiger, bei den Lockerungsmaßnahmen auch an die Freizeit der Menschen zu denken. Nur Arbeiten (im Homeoffice) und abendliches Fernsehen (im Zimmer nebenan) hält auf Dauer kein Erwachsener aus. Und erst recht kein Kind. Auf Wunder dürfen wir kaum hoffen. Offene Freibäder sind noch unvorstellbar. Aber manche Sportanlage vom Tennisplatz bis zum Golfkurs kann man auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nutzen. Vielleicht – unter Aufsicht – sogar den einen oder anderen Spielplatz.

Derweil sollten wir die Hunderttausende von Menschen nicht vergessen, die im Tourismus ihr Brot verdienen. Auch die hoffen darauf, langsam wieder in die Normalität zu finden – etwa in dünn gebuchten Hotels und in Gartencafés, die die Tische weit auseinanderrücken.