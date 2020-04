Es ist der Ritt auf einer ganz scharfen Klinge. Auf der einen Seite Corona-Gefahren und drastische Schutzmaßnahmen; auf der anderen Seite geplagte Menschen, die es in der Isolation nur schwer aushalten, und die darbende Tourismusindustrie.

Mit der Verlängerung der Reisewarnung beweist die Bundesregierung Augenmaß. Den verhinderten und enttäuschten Reisenden der nächsten Wochen bringt die Regelung Rechtssicherheit in Sachen Storno und Ab­sagen. Und für die Sommerferien, die in den letzten ­Juniwochen in den ersten Bundesländern beginnen, lässt das noch Hoffnung. Vielleicht geht je noch was.

Der Drei-Phasen-Vorschlag einiger Bundesländer zeigt einen möglichen Weg aus dem kompletten Lockdown. Vorsichtig erste tagestouristische Angebote zulassen, dann auch schon etwas Gastronomie und erste Übernachtungsmöglichkeiten erlauben, bevor der Normal­betrieb wieder aufgenommen wird: Das könnte ein Weg sein – wenn es wohlüberlegt geschieht und die Virologen keine Einwände erheben. Kinder und Erwachsene würden sich freuen – und dank der Vorfreude dem drohenden Lagerkoller noch ein paar Wochen widerstehen.