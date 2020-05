Natürlich dürfen die Demonstranten ihre Bedenken, ihre Kritik und ihre Ablehnung der staatlichen Corona-Maßnahmen äußern. Ihr Recht, sich unter Einhaltung der geltenden Einschränkungen zu versammeln und ihre Meinung zu äußern, ist unangetastet durch die Zeit gekommen, die selbst die Kanzlerin als „demokratische Zumutung“ gekennzeichnet sieht. Und natürlich geht es vielen um ihre wirtschaftliche Existenz oder die Sorge, die eigenen Großeltern dauerhaft nicht mehr kontaktieren zu dürfen.

Doch verhängnisvoll und gefährlich wird diese Anti-Corona-Stimmung dann, wenn sie den Boden dafür bereitet, dass Verschwörungstheoretiker, Dogmatiker von rechts und links oder gar Demokratie-Bekämpfer diese Sorge für ihre kruden Zwecke instrumentalisieren. Deutschland ist bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Es werden und wurden Fehler gemacht, ohne Zweifel. Aber sowohl die Zahl der Infizierten als auch die der Toten ist vergleichsweise gering, Bilder, wie sie aus Bergamo zu sehen sind, gibt es bei uns nicht. Selbst der Re-Start der Bundesliga könnte sogar dazu dienen, ein Beispiel für eine funktionierende Corona-Politik „Made in Germany“ zu geben.

Vereinfacher oder gar unfähige Maulhelden mögen in anderen Ländern regieren. Wir sollten es nicht zulassen, dass ihre Fußtruppen erst die Straßen erobern und dann ihr Gift in Köpfe und Herzen der Menschen tröpfeln.