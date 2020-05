Kommentar Corona – Ramelow rudert zurück: Lieber spät als nie

Die Thüringer müssen wohl weiterhin in Bussen, Bahnen und Geschäften Masken zum Schutz vor einer Coronainfektion tragen. Das bestätigte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in einem Interview. Zuvor hatte er ein Ende des Lockdowns angekündigt und in Aussicht gestellt, ab dem 6. Juni auf allgemeine Schutzvorschriften zu verzichten. Von Norbert Tiemann