Die Corona-Pandemie hat ein entscheidendes Thema für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands an den Rand gedrängt: den Mangel an Fachkräften und qualifizierten jungen Menschen, die eine duale Berufsausbildung anstreben. Aktuell verschärft die Wirtschaftskrise die Lage, denn viele Ausbildungsbetriebe rutschen in die Insolvenz.

Die jetzt getroffene Vereinbarung zwischen Politik, Unternehmen und Gewerkschaften beweist den Weitblick, der derzeit ebenso wichtig ist wie Finanzspritzen zum Ausgleich von Umsatzausfällen. Auch wenn die Pandemie den Bedarf an Arbeitskräften kurzfristig sinken lässt, beseitigt sie die strukturellen demografischen Probleme nicht: Die Zahl der Schulabgänger sinkt, und junge Menschen gehen nach wie vor lieber an die Universitäten und Fachhochschulen statt in eine betriebliche Ausbildung.

Die neue Initiative kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schon Ende 2014 ins Leben gerufene „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ bislang kaum Erfolge zu verbuchen hatte. Der generelle Trend zur Akademisierung wurde nicht gebremst.