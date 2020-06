Kommentar: Bundeswehreinsatz in Mali Langer Atem nötig

Der mehr als siebenjährige Einsatz der deutschen Bundeswehr in Mali taugt nicht als ruhmreiche Erfolgsgeschichte. Selbst Außenminister Heiko Maas spricht von einer durchwachsenen Bilanz. Denn die Zahl der Anschläge in dem von islamistischen Terroristengruppen bedrohten Land hat weiter zugenommen. Trotzdem ist es richtig, dass der Bundestag am Freitag beschlossen hat, die Beteiligung an dem EU-Ausbildungseinsatz EUTM und der UN-Mission Minusma zu verlängern. Von Stefan Biestmann