„Für seine Werte muss man eintreten.“ Ein Satz, den Walter Lübcke auf einer Veranstaltung zum Umgang mit der Flüchtlingskrise 2015 einem Pöbler entgegenhielt – und der dem Regionalpolitiker das Leben kosten sollte. Ermordet aus nächster Nähe von einem Rechtsextremisten, der seit Dienstag vor Gericht steht.

In Frankfurt wird darüber verhandelt, ob Stephan E. ein Mörder ist, ob er schuldfähig ist und ob die Beweise für eine Verurteilung ausreichen. Ein aufwendiges Strafverfahren, mit Beweisanträgen, Befangenheitsanträgen, beobachtet von den Augen der Welt. Nazis und Rechtsextremisten haben – man denke nur an die NSU – schon Dutzende Menschen getötet. Walter Lübcke verlor sein Leben, weil er als Repräsentant für unser Land, die Demokratie, eben die Werte einstand. Das macht das Verfahren so bedeutsam wie einst die RAF-Prozesse von Stammheim.

Diese rechte Brut maßt sich an, aus Rassen- oder Nationalwahn über Leben und Tod zu entscheiden. In diesem Land gibt es auch ein intellektuelles Umfeld, das im verborgenen das geistige Umfeld für solch eine Tat bereitet. Aus Worten werden irgendwann Taten. Genau das macht diesen Prozess so bedeutsam und hebt ihn im Diskurs über die individuelle Schuld des Angeklagten.