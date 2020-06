Seit Jahren darben die großen Warenhäuser in deutschen Innenstädten vor sich hin. Sparprogramme, Fusionen, Investorengeld – das alles hat nicht dazu beigetragen, ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Stattdessen wandert vor allem die jüngere Kundschaft in Scharen ins Internet ab. Amazon und Co. punkten mit größerer Auswahl und günstigeren Preisen. Der jetzige Kahlschlag im Filialnetz von Galeria Karstadt Kaufhof kommt daher nicht von ungefähr, bitter ist er dennoch.

Denn die Schließung eines knappen Drittels der Filialen hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die vielen Mitarbeiter, denen nun gekündigt wird. Auch für die Einkaufsmeilen in den Innenstädten sind die Warenhäuser trotz sinkender Umsätze wichtige Publikumsmagnete, die Kunden anziehen, von denen die vielen kleineren Geschäfte rundherum profitieren.

Um wieder wettbewerbsfähiger zu werden, müssen sich die Warenhäuser neu erfinden. Vorteile wie Service und Beratung vor Ort müssen stärker herausgehoben und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Klappt dies nicht, ist das Aus der übrigen Filialen von Galeria Kar­stadt Kaufhof nur eine Frage der Zeit.