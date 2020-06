Corona-Infektionen bei Tönnies: Zu lange weggeschaut

Der Corona-Ausbruch im Fleischkonzern Tönnies mit bislang mehr als 1300 Infizierten kann niemanden ernsthaft überraschen. Die Leiharbeiter aus Osteuropa arbeiten dort, ebenso wie auch in anderen Großschlachtereien, unter Bedingungen, die der Ausbreitung des Virus Tür und Tor öffnen. Hinzu kommt die Unterbringung in Sammelunterkünften, in denen sich der Einzelne gar nicht schützen kann.

Eine Situation, vor der alle – Geschäftsleitung, Behörden und Politik – viel zu lange die Augen verschlossen haben. Aber auch die Verbraucher haben diese Zustände durch den Kauf von Fleisch zu Dumpingpreisen indirekt mitgetragen. So nachvollziehbar die Verärgerung im Krisenstab des Kreises Gütersloh über das unkooperative Verhalten des Tönnies-Managements bei der Herausgabe der Mitarbeiteradressen ist, so deutlich macht dieses Beispiel wieder: Es muss endlich Schluss sein damit, Verantwortung auf Subunternehmen abwälzen zu können. Das geplante Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie muss kommen – jetzt.

Denn die Zeche zahlen die, die am wenigsten für diese skandalösen Zustände können: die Leiharbeiter und die Menschen in der Region, die mit massiven Einschränkungen leben müssen