Kurz vor dem Start der Sommerferien werden die Zugbrücken wieder hochgezogen. Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf sind an Nord- und Ostsee sowie in Bayern nicht willkommen. Wer sich nach drei Monaten Corona-Ausnahmezeit auf Urlaub mit der Familie gefreut hat, schaut jetzt in die Röhre, muss zu Hause bleiben oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Das ist zum Heulen und ärgerlich – auf vielen Ebenen.

Wer aber jetzt auf die Landesregierungen in Norddeutschland und Bayern schimpft, sollte sich noch einmal das Geschehen von Anfang März vor Augen führen, als Skiurlauber aus Ischgl das Virus in halb Europa verbreitet haben. Auch wenn niemand aus der Region Gütersloh als Super-Spreader abgestempelt werden soll, giltes eine Wiederholung unbedingt zu vermeiden. ­Bisher hat Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern die Krise relativ gut gemeistert. Dank des Lockdown und dank der Einsicht der Bevölkerung.

Denn so eintönig dieses Mantra auch sein mag: Bis der Impfstoff da ist, geht es nur mit Abstand und dem Einhalten der Hygiene-Regeln. Wir haben es selbst in der desinfizierten Hand.