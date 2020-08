Zulassung eines Impfstoffs in Russland: Gefährliches Experiment

Es klingt nach dem lange erwarteten Durchbruch im Kampf gegen das Coronavirus, am Ende ist es jedoch ein hochgefährliches Experiment. Einen Impfstoff zuzulassen, der zuvor nicht in einer Phase-III-Studie an einer größeren Gruppe Menschen getestet wurde, ist vergleichbar mit einem Vertriebsstart eines neuen Automodells, das seine Zu­verlässigkeit zuvor nur im Labor und nicht auf der ­Straße bewiesen hat.

Der russische Staat will den Prestige-Erfolg der Ent­wicklung des ersten Corona-Impfstoffes offenbar so sehr, dass er bereit ist, dafür unkalkulierbare Risiken einzu­gehen. Selbst wenn sich das Vakzin letztlich als wirksam erweisen sollte, sind Nebenwirkungen zu befürchten, die in den kleinen Testgruppen zuvor nicht aufgetreten sind. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Wladimir Putin seine eigene Tochter tatsächlich dieser Gefahr ausgesetzt hat.

So sehr sich die Welt auch einen Impfstoff herbeisehnt, gilt es sich jetzt in Geduld zu üben. Es wird zwar im vertretbaren Rahmen beschleunigte Genehmigungsverfahren geben, ein medizinisches Himmelfahrtskommando, wie es derzeit in Russland anläuft, sollte jedoch unter allen Umständen vermieden werden.