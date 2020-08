Es ist wieder Saison für Mahnungen: Die anhaltend hohen Infektionszahlen in NRW lassen sich zwar mit Reiserückkehrern und der Enge in den Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr erklären. Aber eben auch mit einer fatal zunehmenden Sorglosigkeit im Alltag. Es ist spannend, ob die Doppelstrategie der Landesregierung wirkt: kein regulierender Eingriff ins Private, aber strengere Kontrollen der Regeln. Keiner soll sich sicher fühlen.

In einer Lage, die Gesundheitsminister Laumann noch als undramatisch einstuft, wäre jede strengere Reaktion auch überzogen. Es gehört zurzeit zu den besonderen Herausforderungen, maßvolle Gegenmaßnahmen zu treffen, die Akzeptanz finden. Denn ein Lockdown wie im März, das ist die Erkenntnis nicht nur der handelnden Politiker, soll und darf es nicht mehr geben.

Schmerzhafte und ärgerliche Entscheidungen schließt das nicht aus. Laumann geht westfälisch nüchtern mit einer möglichen Karnevals-Absage um: Wenn nach Abebben der Reisewelle die Infektionen sinken, haben die Narren eine Chance auf eingeschränkten Frohsinn. In Corona-Zeiten ist Karneval aber – wie der Fußball – plötzlich nicht mehr das Wichtigste auf dieser Welt.