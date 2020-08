Riesen siegen in Krisen

„Crisis? What Crisis?” So taufte die britische Rock-Combo Supertramp im Jahr 1975 ihr viertes Studioalbum. „Krise? Welche Krise?“ So könnte, nein müsste auch der Arbeitstitel des FC Bayern München für das laufende Fußballjahr 2020 lauten. Das Jahr, das in den Geschichtsbüchern untrennbar mit der Corona-Krise verbunden bleiben wird, wird in der Bayern-Chronik ganz anders verbucht werden.

Nachdem diese Spielzeit im Mai in den Ausnahme-Modus gewechselt ist, hat der Rekordmeister wettbewerbsübergreifend in Liga, Pokal und Champions League kein Spiel mehr verloren. 15 Begegnungen, 15 Siege – das ist die makellose Corona-Bilanz der bayrischen Krisen-Gewinner. Und weil sich die Kicker aus München auch schon vor dem Fußball-Lockdown im März keine Blöße gegeben und bis auf das torlose Remis am 9. Februar in Leipzig 2020 ausschließlich Siege eingefahren hatten, ist die Mannschaft jetzt deutscher Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger.

Der FC Bayern gewinnt das Finale 1/111 23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Bayerns Torhüter Manuel Neuer hebt die Trophäe, nachdem München das Champions-League-Finalspiel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München mit 1:0 gewonnen hat. Foto: David Ramos

Elf Siege reihte der deutsche Fußball-Rekordmeister bis zum krönenden 1:0 am Sonntagabend in Lissabon gegen Paris Saint-Germain aneinander. Der letzte ungeschlagene Titelträger war Manchester United in der Saison 2007/08. Foto: Manu Fernandez

23.08.2020, Bayern, München: Fußball: Champions League, Bayern München - Paris Saint-Germain, Finale. Fans des FC Bayern München feiern nach dem 1:0 Sieg ihrer Mannschaft beim Champions League Finale auf der Leopoldstrasse. Foto: Felix Hörhager

23.08.2020, Frankreich, Paris: Die Fans von Paris Saint-Germain versammeln sich auf der Champs-Elysées und zünden bengalisches Feuer nach dem Endspiel der Champions-League zwischen PSG und Bayern München. Foto: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Bayern Torwart Manuel Neuer hält einen Schuss von PSG Spieler Kylian Mbappe. Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Manu Fernandez

23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Bayerns Kingsley Coman (l) erzielt den ersten Treffer seiner Mannschaft am PSG-Spieler Thilo Kehrer vorbei. Foto: Miguel A. Lopes/Pool EPA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Miguel A. Lopes

23.08.2020, Frankreich, Paris: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain, Fans: PSG-Fans zünden Leuchtfeuer im Stadion. 5000 Fans sind eingeladen, das Finale im Stadion auf einem Monitor zu verfolgen. Foto: Alain Jocard/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Alain Jocard

23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Bayerns Kingsley Coman (l) feiert nach seinem 1:0. Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Manu Fernandez

23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Kingsley Coman (l) von Bayern München köpft das 1:0. Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Manu Fernandez

23.08.2020, Bayern, München: Fußball: Champions League, Bayern München - Paris Saint-Germain, Finale, Public Viewing. Besucher einer Gaststätte in der Innenstadt schauen sich auf großen Fernsehschirmen das Finale an. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Peter Kneffel

23.08.2020, Frankreich, Paris: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain, Fans: Zwei Jungs sitzen am Boden und verfolgen das Finale auf einem Smartphone. Aufgrund der Corona-Pandemie tragen sie Mundschutze. Foto: Kamil Zihnioglu/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Kamil Zihnioglu

23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. PSG-Cheftrainer Thomas Tuchel beobachtet seine Mannschaft. Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Manu Fernandez

23.08.2020, Portugal, Lissabon: Fußball: Champions League, Final-Eight, Finale Bayern München - Paris Saint-Germain im Luz Stadion. Ein Mitarbeiter der UEFA bereitet die Trophäe vor. Foto: Manu Fernandez/Pool AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Manu Fernandez

In drei Wochen beginnt in der Bundesliga die nächste Runde und es spricht wenig bis nichts dafür, dass sich national irgendetwas an der Hierarchie ändern wird. Während alle anderen Clubs der Liga mit schweren Blessuren aus dieser noch lange nicht beendeten Krise gehen werden, haben die Bayern ihre Vormachtstellung in schlechten Zeiten sogar noch ausbauen können.

Ohne Geld wäre diese fortschreitende Entfremdung nicht möglich gewesen, Geld alleine kann sie aber auch nicht erklären. Die Bayern hatten die Mittel, sich trotz Corona hundertprozentig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können, aber sie machten auch einmal mehr das Beste daraus. Das ist aller (Champions-)Ehren wert, und dem Team gebührt höchste Anerkennung für eine bärenstarke Vorstellung nicht nur in Lissabon. Die Bundesliga jedoch steuert auf etwas zu, was bei den Bayern niemand kennt: Eine schwere Krise ohne absehbares Ende ...