Corona-Kuddelmuddel in den Schulen

Rolle rückwärts in Düsseldorf: Die Maskenpflicht im Unterricht, die ohnehin nur ab der fünften Klasse galt, gehört in NRW der Vergangenheit an, in Bayern allerdings der Zukunft. Ein ausgegorenes Konzept zur Pandemiebekämpfung sieht anders aus. Ein Kommentar.

Von Elmar Ries