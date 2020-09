Die Ressource Natur ist endlich – unendlich ist dagegen der Hunger einer wachsenden Welt­bevölkerung nach bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Genau in diesem Spagat arbeitet (und lebt) auch der Großteil der – vor allem in Westfalen – noch immer familien­geführten landwirtschaftlichen Betriebe.

Seit Jahren sinkt die gesellschaftliche Akzeptanz für deren Wirtschaften. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Belastung von Luft, Wasser und Boden gerade durch intensiv betriebene Tierhaltung, die vielfach romantisch beseelte Vorstellung von Landwirtschaft in Teilen der Öffentlichkeit, die noch immer vorhandene Geiz-ist-geil-Mentalität sowie die eigene Wagenburg-Mentalität des Berufsstandes sorgen dafür, dass oft moralisch auf­geheizte Anwürfe die Agenda bestimmen.

Die Kommission wird nicht alle Gräben, alle Interessengegensätze wegmoderieren können. Doch sie kann Ansätze dafür schaffen, dass Landwirtschaft made in Germany ökologischer werden kann, in der sich das Tierwohl nicht nur nach Kilopreis bemisst. Nationale Politik kann nur den Rahmen zeichnen, mit Leben erfüllen müssen es Bauern, Handel und Verbraucher, die diese Verantwortung so gern auf „irgendwann einmal“ wegdelegieren.