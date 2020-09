Einst eine Inspiration

Die Fußball-Legenden und Pelé, sowie Filmproduzent Nico Hofmann stehen im Empire State Building in New York (USA) am Rande der Dreharbeiten für eine ARD-Dokumentation zu Beckenbauers 70. Geburtstag zusammen. Der 90 Minuten lange Film über Beckenbauer wird zeitnah zum Geburtstag am 11. September im «Ersten» zu sehen sein.