Trump und das Coronavirus Auf ganzer Linie versagt

Ein neues Buch bringt Präsident Trump in Bedrängnis: Darin wird klar, dass er die Gefahr durch das Coronavirus schon sehr früh kannte und absichtlich heruntergespielt hat. Was bedeutet das für die Wahl am 3. November? Ein Kommentar. Von Friedemann Diederichs