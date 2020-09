Noch streiten die Experten, ob das Coronavirus nur ein vorübergehender Störenfried ist oder zum ständigen Begleiter unseres täglichen Lebens werden wird. Doch selbst wenn wir das Virus wohl nie komplett beherrschen können, ist es auf Dauer entscheidend, sich auch nicht von ihm beherrschen zu lassen. Darum ist jeder kleine Schritt zurück zur Normalität ein wichtiger und richtiger – wenn er von Besonnenheit geleitet und mit Verstand gegangen wird.

Die Teil-Öffnung der Stadien und Sporthallen ist ein solcher Schritt heraus aus der Krisenbeklemmung. Die Politik kann aber nur den Weg weisen, gehen muss ihn jeder selber. Und so liegt es wie in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens letztlich an jedem Einzelnen, verantwortungsvoll mit den mühsam zurückeroberten Freiheiten umzugehen.

Auch wenn es sich ab und an so anfühlen mag: Es ist eben nicht, wie es einmal war – und so wird es vielleicht auch nie mehr sein. Erst wenn Rücksichtnahme und die Einhaltung der Hygieneregeln zur Selbstverständlichkeit werden, kann es auch der Besuch eines Fußballspiels wieder sein.