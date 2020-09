Spiel mit Grenzen

In München wird am Freitagabend die neue Bundesliga-Saison er­öffnet – und eine gute Tradition sorgsam gepflegt. Man muss wahrlich kein Prophet sein, um zu ahnen, dass sich Rekordmeister FC Bayern gleich wieder an die Spitze des Klassements setzt . Was im Umkehrschluss für Gegner Schalke 04 bedeutet, direkt einmal das komplette Feld vor sich zu haben.

Vermutlich wird die neue Spielzeit die schwierigste seit dem Start der Bundesliga 1963. Ein Virus setzt dem Ball-Zirkus, der viele Jahre in Gigantismus und Größenwahn badete, schlagartig Grenzen. Wachstum ist kein primäres Thema mehr. Es geht um Schadensbegrenzung, schon kleine Schritte werden wieder geschätzt.

Die Dauer der Demut hängt vom Verlauf der Pandemie ab, sie stellt die Clubs vor nicht gekannte Herausforderungen und belastende Unwägbarkeiten. Plötzlich ist es nicht mehr Plan, Spiele zu gewinnen, sondern die Voraus­setzungen zu schaffen, dass Spiele überhaupt stattfinden.

Fußball-TV-Rechte in Deutschland - Wer zeigt was? 1/10 Die Fußball-Saison 2020/21 begann am Wochenende mit der 1. Runde des DFB-Pokals, am Freitag steht jetzt das Auftaktspiel der Bundesliga an. Doch wo kann man die Spiele der verschiedenen Wettbewerbe im Fernsehen gucken? Wir geben einen Überblick. Foto: dpa

SKY Bis 2021 überträgt der Pay-TV-Sender alle Samstags- und Sonntagsspiele (außer Sonntag 13.30 Uhr) der Fußball-Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals, sowie alle Konferenzen der Champions League, sowie diverse Einzelspiele der Königsklasse. Ab 2021 überträgt Sky nur noch die Samstagsspiele (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) als Einzelspiele und in der Konferenz, alle Spiele der 2. Bundesliga, sowie den DFB-Pokal. Die Champions League wird dann nicht mehr bei Sky zu sehen sein. Foto: dpa

DAZN Bis 2021 überträgt der Streamingdienst die Freitags- und Montagsspiele, sowie die 13.30 Uhr Spiele am Sonntag der Fußball-Bundesliga. Außerdem zeigt DAZN alle Spiele der Europa League, sowie ein paar Einzelspiele der Champions League. Ab 2021 überträgt DAZN dann alle Freitags- und Sonntagspiele der Fußball-Bundesliga. Der Montagsspieltag fällt komplett weg. Die Rechte der Europa League hat der Streamingdienst dann nicht mehr, dafür werden aber alle Champions League-Spiele mit Ausnahme des Topspiels am Dienstag übertragen. Foto: dpa

Amazon Aktuell zeigt Amazon nur vereinzelt Einzelspiele der Fußball-Bundesliga als Sublizenznehmer auf seiner Plattform Prime Video. Ab 2021 hat der Internet-Gigant die Rechte für das Topspiel der Champions League am Dienstagabend. Foto: dpa

ARD Aktuell hat die ARD die Rechte für einzelne Topspiele des DFB-Pokal. Außerdem werden die Spiele der Fußball-Bundesliga in der Sportschau zusammengefasst. Das bleibt auch ab 2021 so. Foto: dpa

SAT.1 Ab 2021 zeigt der Privatsender pro Saison neun Bundesliga-Spiele. Darunter fällt je ein Spiel des 1., 17. und 18. Spieltags, der Supercup, die Relegationsspiele und der 1. Spieltag der 2. Liga. Aktuell zeigt Sat.1 gar keinen Live-Fußball. Foto: dpa

SPORT1 Aktuell überträgt der Sportsender im Free-TV einzelne, ausgewählte Spiele des DFB-Pokals, sowie das Topspiel der 2. Liga am Montagabend. Ab 2021 wird Sport1 das neugeschaffene Topspiel der 2. Liga am Samstagabend um 20.30 Uhr zeigen. Foto: dpa

RTL Aktuell überträgt der Kölner Privatsender einzelne Spiele der Europa-League, teilweise auch auf dem Tochtersender RTL Nitro. Ab 2021 hat RTL die kompletten Rechte der Europa League und wird dort alle Spiele zeigen. Auch die Rechte für die neugeschaffene Conference League hat RTL dann. Foto: dpa

TELEKOM SPORT Der Streaming-Dienst hat die kompletten Rechte an der 3. Fußball-Bundesliga. Foto: dpa

ZDF Bis 2021, also noch eine Saison lang, zeigt das öffentlich-rechtliche Programm einzelne Spiele der Fußball-Bundesliga live. Am Samstagabend gibt es im "Sportstudio" Zusammenfassungen. Ab 2021 wird es keinen Live-Fußball mehr im ZDF geben, nur die Zusammenfassungen im "Sportstudio" bleiben den Fußball-Fans erhalten. Foto: dpa

Ausnahme München

Erstmals seit dem jähen Stopp im März des Jahres spielt die Liga an diesem Wochenende vor Publikum in den Stadien. Ausnahme München: Gut so, es wäre an­gesichts rapide steigender Infektionszahlen in der Stadt ein nicht zu verantwortendes Spiel mit dem Feuer. Die Bayern mit Trainer Hansi Flick an der sportlichen Spitze sehen die Notwendigkeit der Maßnahme ein – es ist das richtige Signal aus dem Lager des Meisters.

Andernorts dürfen Fans wieder auf die Ränge . Das haben sich alle Clubs so gewünscht, es ist nun an ihnen, einen gerechten Verteiler-Schlüssel zu finden. Natürlich liegt der Reflex nahe, zuerst jenen Einlass zu gewähren, die wirtschaft­lichen Anschub leisten. Andererseits hat der Fußball nach vielen negativen Auswüchsen etwas gutzumachen und sollte deshalb auch die mitnehmen, die das Spiel wahrhaftig leben und lieben.