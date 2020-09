Ganz besonders gilt dies mit Blick auf Armin Laschet , Ministerpräsident im Wahlland und interessiert an höheren politischen Weihen: Die Wahl von Bürgermeistern, Landräten und Oberbürgermeistern ist in erster Linie eine Entscheidung zwischen lokalen Personen und – im besten Fall – Persönlichkeiten; Parteipräferenzen treten da eher in den Hintergrund. Mit Blick auf Laschet: Weder Rückschläge wie in Aachen und Bonn noch Eroberungen wie in Düsseldorf dürften seinen politischen Weg in der CDU beeinflussen.

Stichwahl in Dortmund

Anders stellt sich dies für die SPD dar: In ihrer Herzkammer Dortmund konnten die Genossen einen Infarkt, den erstmaligen Verlust des Oberbürgermeisteramtes in der Nachkriegszeit, trotz eines massiven schwarz-grünen Angriffs zwar noch verhindern; ihr Macht- und Autoritätsverlust in NRW nimmt aber trotz des symbolträchtigen Sieges in Dortmund dramatische Züge an. Eine Traditions- und Kommunalpartei im Niedergang.

Grund zum Jubeln haben die Grünen

Für weit mehr Bewegung in der Parteienlandschaft sorgen die Grünen . Ihnen gelang gestern in Bonn und Aachen sogar der Sprung auf prominente kommunale Chefsessel ; die Partei hat die Sozialdemokratie als zweitstärkste politische Kraft abgelöst. Und zwar insbesondere dort, wo sie pragmatisch-unideologisch auftritt und mit ihren Spitzenleuten Bürgerlichkeit repräsentiert. Auch Münster, wo der CDU-Oberbürgermeister gewinnen konnte , steht für veränderte politische Befindlichkeiten, auf die die CDU vielfach noch keine Antworten findet. Parallel dazu muss auch die deutlich gestiegene Zahl „unabhängiger“ Bürgermeister in der Fläche allen etablierten Parteien zu denken geben.