Kommunalwahl im Münsterland: Das Nein genügt nicht

Dagegen wechselte der Bürgermeister in Altenberge am Sonntagabend, zum ersten Mal seit 16 Jahren. Karl Reinke (Grüne), löste Bürgermeister Jochen Paus ab, welcher nicht mehr angetreten war. Er entschied das spannende Rennen gegen Sebastian Nebel (CDU) am Ende mit 52,4 Prozent der Stimmen für sich.