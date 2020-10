Donald Trump hätte seine Erkrankung für einen Weckruf nutzen können, geeint der Pandemie zu begegnen. Stattdessen steht das Chaos-Wochenende aus Lügen, Widersprüchen und unglaublichen Wahrheiten symptomatisch für sein politisches und moralisches Versagen, die Corona-Krise zu managen. Wie es ihm wirklich geht, bleibt jedenfalls rätselhaft .

Fest steht: Dass er sich infiziert hat wie Tausende Fleischarbeiter oder Krankenpfleger, wollte der sich unantastbar gebende Trump anscheinend lange nicht wahrhaben. Einfache Menschen, die in den USA zu Tausenden sterben, haben aber keine Wahl, die Ansteckungs-Risiken bei der Arbeit zu umgehen. Trump agierte freiwillig leichtfertig. Dabei steht dem Mann, der nur 750 Dollar Steuern zahlen soll , ein Apparat der landesweit besten Fachleute zur Verfügung. Was nützt es, wenn man deren Expertise in den Wind schlägt? Trump war es wichtig, die Maske als Symbol der Schwäche und Pedanterie der Demokraten zu politisieren. Die bekanntermaßen unsicheren Schnelltests allein haben aber nicht verhindert, den inneren Zirkel vor Corona abzuschirmen.

Corona hat die USA schwer getroffen. Mit der Erkrankung des Präsidenten und vieler seiner Mitarbeiter wird daraus jetzt eine echte Staatskrise – mit vielen offenen Fragen, wie es weitergeht.