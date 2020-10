Jetzt auch Jens Spahn . Der Bundesgesundheitsminister hat sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert und sich gestern um­gehend in Quarantäne begeben. Bilder zeigen den Politiker, der wohl – mit Ausnahme von Markus Söder und Angela Merkel – zuletzt als wichtigster und profiliertester Krisenmanager in Deutschland in Erscheinung getreten ist, noch bei einer Kabinettssitzung im Kanzleramt. Die Ausbreitung des Virus in der Bundesregierung – eine Vorstellung, die angesichts der Dynamik der aktuellen Entwicklung frösteln lässt.

Stellvertreterregeln eingebaut

Dennoch: In Deutschland funktioniert die Regierungsarbeit, sind auf allen Ebenen Stellvertreterregeln eingebaut, die die Arbeit der Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen koordinieren, organisieren und ausführen. Landräte wie in Heinsberg Stephan Pusch oder in Warendorf Olaf Gericke, Ministerpräsidenten wie Laschet oder Söder und eben auch die im Bund Verantwortlichen – sie führen Verwaltungen, die anders als in Großbritannien, Russland oder den USA funktionieren. Dies zahlt sich jetzt aus. Die Renaissance des Staates im Bewusstsein der Bürger, sie mag eine positive gesellschaftspolitische Nebenerscheinung dieser Pandemie sein.

Der oberste Corona-Bekämpfer

Die Erkrankung von Jens Spahn ist ein weiteres Symbol dafür, dass sich keiner sicher fühlen kann, dass selbst der oberste Corona-Bekämpfer keinen 100-prozentigen Schutz besitzt, dass diese Krankheit jeden erwischen kann. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesundheitsminister vollständig und schnell ge­nesen wird – und sein Umgang mit der Krankheit beispielhaft sein kann für viele Menschen, die dieses Schicksal teilen müssen.