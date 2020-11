Kommentar Trump feuert den Verteidigungsminister: Letzte Gesten der Macht

Donald Trump will einfach kein Verlierer sein – und erinnert dabei immer mehr an ein trotziges Kind. Wer ernsthaft damit gerechnet hat, dass er einfach zugibt, das Rennen sei für ihn gelaufen, und seinem Nachfolger beim Übergang hilft, lebt in einer anderen Welt Von Claudia Kramer-Santel