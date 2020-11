Kommentar Wirtschaftslage ist stabiler als gedacht: Hoffnung mit Risiken

Oft nörgeln die „Wirtschaftsweisen“ an der Politik der Bundesregierung herum – nicht immer zu Unrecht. Zur Strategie der Konjunkturstabilisierung in der Corona-Pandemie fanden die Wirtschaftsprofessoren am Mittwoch jedoch lobende Worte, lediglich zur Mehrwertsteuersenkung gab es kritische Anmerkungen. Ein Kommentar. Von Jürgen Stilling