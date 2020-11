Solidarität lässt sich nicht ver­ordnen, auch dann nicht, wenn es um den Schutz vor einem ­lebensgefährlichen Virus geht. Die politisch (und gesellschaftlich) Verantwortlichen können Solidarität und den Schutz der Allgemeinheit zur Richt­linie ihrer Entscheidungen machen – so wie es Bund und Länder seit dem Ausbruch der ­Corona-Pandemie tun.

Kontaktsperren, Versammlungsverbote, verlängerte Geschäftsschließungen – all dies sind fundamentale Eingriffe in Grundrechte, die ein Ziel haben: Unser Gesundheits­system soll nicht an seine Grenzen stoßen, Ärzte sollen nicht vor die Wahl gestellt werden, Patient A beatmen zu können, Patient B sterben lassen zu müssen. Bisher konnte dies vermieden werden – es ist keinesfalls sicher, dass dies an allen Orten und in allen Kliniken weiterhin gelingt.

Um die weitere Akzeptanz ihrer Entscheidungen zu festigen, sollten Bund und Länder sich nicht in föderalistischer Profilierung ergehen, sondern die alten Grundsätze der juristischen Verhältnismäßigkeit stärker be­achten und diese den Menschen erklären. Die gestern zwischen Länderchefs und Kanzleramt zutage getretene Uneinigkeit trägt dazu jedenfalls nichts bei.