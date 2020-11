Der Anfang vom Ende?

Wie viele Impfzentren sind geplant?

Auch das ist noch unklar. Die Bundesländer sollten bis Ende der Woche 60 Anlieferungsstellen melden, sagte der Sprecher von Spahn. Schon allein wegen der Notwendigkeit der starken Kühlung des Serums seien diese zentralen Stellen nötig. In Berlin etwa soll es ab Dezember eine Infrastruktur geben, so dass pro Tag 20 000 Menschen geimpft werden können. Sechs Impfzentren soll es in der Hauptstadt geben. In Thüringen sind landesweit 29 Impfstellen geplant. In Mecklenburg-Vorpommern sollen bis Mitte Dezember Zentren in Rostock und Greifswald bereitstehen. In Schleswig-Holstein soll es in allen Kreisen und kreisfreien Städten Corona-Impfzentren geben. Baden-Württemberg setzt zunächst auf zentrale Impfzentren, die später auf alle Stadt- und Landkreise ausgeweitet werden. Millionenfach werden überall Spritzen und Kanülen bereitgestellt. Sachsen-Anhalt hat zunächst 1,3 Millionen Spritzen und 1,55 Millionen Kanülen angefordert.