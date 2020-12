Ein Bild als Botschaft

Willy Brandts Kniefall in Warschau vor 50 Jahren

Es war ein Bild, das um die Welt ging: der Bundeskanzler kniet vor dem Denkmal der Helden des jüdischen Ghettos in Warschau. Am 7. Dezember 1970 hatte Willy Brandt dort einen Kranz niedergelegt und war wortlos auf die Knie gefallen. Ein Symbol, das auch den Neuanfang in der Ostpolitik der Bundesrepublik unter Brandt zusammenfasst, kommentiert unser Redaktionsmitglied Martin Ellerich.