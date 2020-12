Derart problematische Oppositionspolitiker so aufzuwerten, ist schräg, aber nicht überraschend. Dieses denkwürdige vorweihnachtliche Tête-à-Tête ist vorläufiger Höhepunkt der Eiszeit zwischen Berlin und Moskau.

Es ist die „Rache“ an Angela Merkel , die in den vergangenen Monaten gleich mehrere kremlkritische Oppositionelle traf und von Moskau mittlerweile als Anführerin einer antirussischen Koalition in der EU gesehen wird. Für Swetlana Tichanowskaja aus Belarus gab es einen großen Bahnhof in Berlin. Vor allem aber sorgt die Causa Alexej Nawalny – den Merkel sogar in der Charité besuchte – für großen Unmut in Moskau. Russland sieht sich mit EU-Sanktionen zu Unrecht in die Verantwortung genommen für den Anschlag auf Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff, will auch nichts mit dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten zu tun haben. Doch Berlin lässt derzeit nicht locker und streitet weiter offensiv für eine Untersuchung des Giftanschlags.

Da wendet sich der russische Chefdiplomat einfach an die Partei, die sich als Club der Russlandversteher einen Namen gemacht hat. Das Treffen bedient nicht nur die Sehnsucht Moskaus, sich aus der Isolation des Westens zu befreien. Es hat im Vorfeld der Bundestagswahl auch etwas latent Bedrohliches.

Es ist keine Frage, dass Moskau mit seiner Nähe zur AfD nicht nur kokettiert. Seit Jahren wird spekuliert, ob Putin deren Kampagne unterstützt. Es ist jedenfalls Kalkül der russischen Regierung, durch den Kontakt zu Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten in westlichen Ländern die liberalen Demokratien zu destabilisieren. Die französische Rechte Marine Le Pen hatte sogar die Ehre, vom Präsidenten Putin persönlich empfangen zu werden – darauf müssen die AfDler wohl noch länger warten.

Denn Putin muss sich in Russland vor allzu offenem Kontakt mit einer Partei in Acht nehmen, die im Ruf steht, auch Rechtsextremen eine Heimat zu geben. Angesichts des Leids, das Hitlerdeutschland dort verursacht hat, ist ein allzu enger Austausch innenpolitisch wohl zu riskant.