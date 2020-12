Kommentar Fünf Jahre Pariser Klimaabkommen: Krise ernst nehmen

Am 12. Dezember also jährt sich nun das Pariser Klimaabkommen. Fünf Jahre sind vergangen, seitdem sich Versammlungspräsident Laurent Fabius und die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in den Armen lagen und diesen historisch bemerkenswerten Moment feierten. Fünf Jahre, in denen sich die 197 Vertragsstaaten in ihren Bemühungen verhedderten, den exponentiellen Anstieg der globalen Mitteltemperatur zu bremsen. Von Ulrich Schaper