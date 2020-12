Nun ist es also so weit: Deutschland macht dicht . Erstaunlich einmütig und gemessen an den Vorrunden extrem schnell haben die Kanzlerin und die Länderchefs uns allen von Mittwoch an einen harten Lockdown verordnet. Kein Shopping mehr bis kurz vor Weihnachten , kein geregelter Schulalltag , kein Weihnachtsfest im (großen) Kreis der Familie, keine Silvesterfeiern. Im Kampf gegen das Corona-Virus fährt das Land runter. Endlich!

Viel zu lange hat es bis zu diesem Schritt gedauert. Gemessen an der Größe des Problems zeigte sich die Politik viel zu lange kleinmütig. Schon vor Wochen hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel eine schärfere Gangart gefordert. Ihr Appell blieb folgenlos. Die Ministerpräsidenten spülten ihn zuerst jedes Mal weich – um im Nachgang nachzugeben. So wurden kostbare Wochen vertrödelt.

Sanktionen und Einsicht

Jetzt also der harte Lockdown ab Mittwoch. Machen wir uns nichts vor. Es ist die „ultima ratio“. Viel mehr als das weitgehende Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens geht nicht, um der grassierenden Seuche Einhalt zu gebieten. Der Schuss muss sitzen. Gottlob zeigt das Beispiel aus anderen Ländern: Derart harte Maßnahmen wirken.

Sanktionen sind das eine. Einsicht ist das andere. Jetzt sind wir alle gefragt, dem Virus durch unser Verhalten endlich konsequent die Stirn zu bieten.