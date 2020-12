Ein Tag im Advent in Deutschland 2020. Was ist los in dieser Republik? Offenkundig Überforderung allerorten. Bei Regierenden, bei Regierten. Die Corona-Pandemie wirft das Land zum zweiten Mal nahezu aus der Bahn – aus der Bahn von Regeln, von Verlässlichkeit, von Vertrauen. Während Tausende von Schwestern, Pflegern und Ärzten tagtäglich dem Sterben an Covid-19 buchstäblich ins Auge blicken, gerät die Seuche im zehnten Monat im angeblichen Musterland der Pandemie-Bekämpfung außer Kontrolle.

Ja, hinterher sind immer alle schlauer. Aber das Polit-Schauspiel, das die Ministerpräsidenten so gerne „Corona-Gipfel“ nennen, haben diese selbst bis hin zur Farce degeneriert. Tage vorher kursieren Beschlussvorschläge, die dann, geradezu krisenritualisiert, stundenlang diskutiert und beschlossen werden, um diese Beschlüsse dann, . . .