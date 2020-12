Gute Nachrichten sind aktuell rar. Die Bekanntgabe eines konkreten zeitnahen Termins für den Impfstart in Deutschland ist einer dieser seltenen Lichtblicke. Inmitten von Meldungen über immer neue Rekordzahlen an Corona-Infizierten und -Toten, überlastete Intensiv­mediziner und wirtschaftlichen Existenzkampf ­ganzer Branchen brauchen die Menschen etwas, woran sie sich so kurz vor Weihnachten aufrichten können. Einen Funken Hoffnung und die Aussicht auf Besserung im neuen Jahr.