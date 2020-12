Umfrage zum Jahresende: Hoffnung hilft

Corona nahm uns Kultur, Urlaub, Geselligkeit, viel Leichtigkeit – und so mancher bangt um Haus und Hof, weil ihm das Geld ausgeht.Die „ YouGov “-Umfrage zum Jahresende zeigt jetzt noch etwas anderes: So langsam nimmt das Virus vielen auch Mut und Moral. Nach den nervigen Verschwörungstheoretikern verlieren selbst die Verständigsten nach und nach die Geduld. Das ist tragisch.

Nur ein Viertel der Befragten glaubt, dass sich die Pandemie binnen Jahresfrist überwinden lässt. Wer will den Menschen diesen Pessimismus verdenken nach einem Jahr, in dem jeder Hoffnungsschimmer am Horizont von neuen düsteren Entwicklungen geschluckt wurde? Woher soll die Hoffnung kommen, dass dieser Albtraum doch noch endet? Irgendwann fehlt eben die Empfänglichkeit selbst für die schönsten Kalendersprüche.

Aber Hoffnung ist das Einzige, was uns in diesem Stimmungstief helfen kann. Sicherlich müssen wir uns den Glauben daran, dass alles gut wird, gelegentlich einreden. Aber das ist wichtig! In trüben Stunden hilft es, zu sehen: Der Impfstoff ist da – und die Bürger habeneinen Staat erlebt, der eine ungeahnte Stärke zeigt. Holen wir uns Kultur, Urlaub, Geselligkeit und Leichtigkeit zurück!