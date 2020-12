Rigorose Restriktionen auch 2021: Trübsal blasen? Nein!

Silvester 2020 – letzter Tag eines wahrlich „gebrauchten“ Jahres. Und den dafür ursächlichen, un­ser gewohntes Leben so drastisch beeinträchtigenden Schatten nehmen wir mit ins neue Jahr. Corona. Covid-19, diese Ausgeburt an seuchischer Heimtücke, begleitet uns weiter. Und bei aller verständlichen Euphorie über die Existenz von Impfstoffen: Unbeantwortet nehmen wir auch die bange Frage mit nach 2021, wann die in Rekordzeit entwickelten Pharma-Cocktails die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen und eine Herdenimmunität herzustellen ver­mögen. Gewissheiten gibt es in Pandemie-Zeiten nicht.

Rückkehr zur Normalität am 10. Januar? So sehr sich Politik und Wissenschaft im Krisenjahr 2020 auch verzahnt haben, so intensiv politische Entscheidungen auch wissenschaftsbasiert getroffen worden sein mögen – daraus wird nichts. Eigentlich war dies allen Beteiligten schon Anfang Dezember bewusst; viel zu hoch das Infektionsgeschehen, viel zu klein das Zeitfenster für das Erreichen der ambitionierten Zielmarke. Mit der Ver­hängung rigoroser Restriktionen dürfte das neue Jahr also so beginnen, wie das alte endet. Im Lockdown. Auf das inzwischen geflügelte Wort der Alternativlosigkeit wird sich Angela Merkel auch in den letzten Monaten ihrer Kanzlerschaft stützen können.

Deshalb Trübsal blasen? Nein. Ja, 2020 war ein Jahr des Autonomie-Verlusts, der Struktur-Brüche. Am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Freizeit. Überall Abschiede von Gewohntem, von Privilegien. Mit viel Missvergnügen zwar, aber auch mit viel Demut. Und – ab­gesehen von schrägen Querdenkern – in einer geradezu qualitätsgeschwängerten gesellschaftspolitischen Debatte. Es braucht die Tugend der Geduld auch in 2021; dann könnte es klappen mit dem „guten neuen Jahr“.