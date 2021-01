Der Griff zur Bazooka

Krisen-Management der Marke Knallhart: Nicht nur, dass der lästige Lockdown erwartungsgemäß in die Verlängerung geht – Covid-19 zwingt die Politik überdies zur drakonischen Maßnahme der Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit. Ein Hammer. Erkenntnis: Wenn wir wollen, dass möglichst bald Schluss ist mit den Beschränkungen, muss es dazu wohl erst einmal so weitergehen.

Auch Olaf Scholz hat seine Bazooka noch einmal neu aufmunitioniert: Nicht mit neuen Hilfs-Milliarden, sondern mit einem vierseitigen Fragenkatalog. Das Ziel: seine Kabinettskollegen Merkel und Spahn. Die SPD will die Verantwortung für das Impf-Chaos in Deutschland den CDU-Spitzenleuten in die Schuhe schieben.

Schiefklingender Schluss-Akkord

Der knallharte und geradezu inquisitorisch anmutende 24 Fragen starke Vorstoß könnte sich als schiefklingender Schluss-Akkord für den bisher stabilen großkoalitionären Krisen-Konsens erweisen. Das Ende von Schulterschluss und Geschlossenheit im Anti-Pandemie-Management. Das Superwahljahr 2021 hat begonnen. Und Vizekanzler Scholz, in erster Linie wahrnehmbar als fleißiger Kollege und Mitarbeiter Merkels, muss nun für die SPD liefern: seit Monaten ihr Kanzlerkandidat, und doch agiert er bislang eher wie ein König ohne Land.

Was der Koalitions-Krach für das Seuchen-Krisenmanagement bedeutet, bleibt abzuwarten. Dass die Kanzlerin das Impfstoff-Thema nun zur Chefsache macht, zeitigt ein erstes Opfer: Gesundheitsminister Spahn muss plötzlich richtig Federn lassen. Keine Frage: Die Verantwortung für das offenkundige Bestell-Fiasko gehört aufgeklärt. Die unter strengsten Auflagen der Politik lebenden Bürger dürfen von Seiten der Politik höchste Professionalität erwarten. Denn es geht um Menschenleben.