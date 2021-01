Friedrich Merz , der Sauerländer ohne jede Regierungserfahrung, Norbert Röttgen, der Wahlverlierer von 2012 und seitdem nahezu ausschließlich der welterklärenden Außenpolitik verschrieben. Beide kommentieren Politik, Laschet macht sie, steht voll in der politischen Verantwortung des Regierungschefs des bevölkerungsreichsten Bundeslandes.

Die CDU kann sich glücklich schätzen: drei starke Typen, unterschiedlich, aber aber eben stark. Alle drei über 50 – als wäre dies ein Makel. Ja, und „nur“ Männer. Das Frausein hat Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem Amt gewiss nicht geholfen. Die notwendige Breite der Partei nun in den Gremien abzubilden, ist wesentliche Aufgabe des neuen Vorsitzenden.

Friedrich Merz hat in der bedrückenden Sterilität des komplett digital abgehaltenen Konvents die stärkste Rede gehalten. Getrimmt auf das Superwahljahr, Aufgaben und Ziele benennend, darunter eines sehr deutlich machend: den Machtanspruch der einzig verbliebenen Volkspartei im Land. Das Regieren wollen, das Gestalten wollen, das Verantwortung tragen. Inhalt und Stil der Rede signalisierten eines ganz klar: Merz wollte CDU-Vorsitzender werden, aber ganz selbstverständlich auch Kanzlerkandidat der Union. Daraus wird nun nichts. Merz ist auch im zweiten Anlauf gescheitert. Ob und inwieweit er sich in ein Laschet-Team einbinden lässt, bleibt eine spannende, aber offene Frage.

Norbert Röttgen hat sich richtig gut geschlagen. Auch ein politisches Urgestein, dem es gelungen ist, nach seiner Entlassung als Bundesumweltminister durch die Kanzlerin im politischen Abklingbecken den Neustart vorzubereiten. Der Mann gehört in die erste Reihe der CDU. Wegen seiner Intellektualität, seiner analytischen Brillanz. Es darf da nicht nur dauerwahlkämpfende Worthülsendrescher geben.

Laschet setze in seiner Bewerbungsrede auf viel Pathos, kritisierte Inszenierungen und inszenierte sich am Ende dann doch selbst, als er sich neben das Rednerpult stellte und am Ende gar mit dem Finger auf die Delegierten zeigte. Eine häufig genutzte Geste des amerikanischen Lügenbarons und Polit-Narzissten im Präsidentenamt ... Aber alles gut. Verlässlichkeit, Kontinuität und Regierungserfahrung zahlten sich aus. Den an Peinlichkeit kaum noch zu überbietenden Werbeblock Jens Spahns hätte sich Laschet sicherlich gern erspart.

Die CDU hat ihre Chef-Frage nun beantwortet. Ab sofort wird sie eine zweite Frage quälen: Mit wem zieht die Union in den Bundestagswahlkampf, wer soll Angela Merkel im Kanzleramt folgen? In den Umfragen, denen man dann nicht glaubt, wenn sie schlecht für einen ausfallen, liegt der neue Vorsitzende ziemlich weit hinten. Das muss sich ändern, wenn Laschet auch nach dem zweiten Amt greifen will.