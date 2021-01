Glaubt das Corona-Kabinett eigentlich an die Wirksamkeit der neu ­verhängten Maßnahmen? Oder sind Kanzlerin und Ministerpräsidenten eher getragen von der Hoffnung auf Entspannung an der Pandemie-Front?

Wahrscheinlich. Denn angesichts der offenkundig unzureichenden Datenlage wissen sie noch immer nicht, wie und wo das hohe Infektionsgeschehen tatsächlich passiert. Gestorben wird überwiegend in den Alten- und Pflegeheimen; die erneute Absichtserklärung, sie besser zu schützen, hinterlässt nach einem Jahr im Land wütender Pandemie nur noch Kopfschütteln.

Krisenmanagement in der Kritik

Zu wenig Tests, zu wenig Impfstoff, zu wenig Wirkung der Corona-App – das einst hochgelobte Krisenmanagement bekommt zunehmend Dellen. Das kostet Vertrauen und Akzeptanz. Apokalyp­tische Szenarien über grassierende Virus-Mutationen stützen allerdings das neue Maßnahmenpaket.

Die gute Nachricht: Die Politik nimmt das überfällige Projekt der kontrollierten Rückkehr in die Normalität nun in Arbeit. Licht am Ende des Lockdown-Tunnels.