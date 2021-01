Die neue Empathie

Mit Joe Biden legt sich über Nacht eine heilsame Aura der Würde über das geschundene Herz Washingtons. Tränen beim Abschied in Delaware, Gedenken an 400.000 Covid-Tote, eine Pflegerin, die dazu „Amazing Grace“ singt: Jede Geste der Zeremonie strahlt Empathie und die Suche nach Einheit aus – und das wirkt bei Biden nicht wie eine leere Formel. Der Mann, der viele Schicksalsschläge ertragen musste, verkörpert diese Werte.

Donald Trump dagegen bleibt sich bis zur letzten Minute treu: Er kommt erst gar nicht zu Amtsübergabe, inszeniert seinen Abgang mit einer Ego-Show, die ihn als den eigentlichen Präsidenten darstellt, dem die Wahl gestohlen wurde. Verantwortungslosigkeit und komplettes Versagen in einigen Fragen verkauft er als eigenen Stil: Im Mittelpunkt steht sein Mythos, kein Verlierer zu sein.

Viele offene Fragen und Herausforderungen

Doch der Sieger ist Biden. Trotzdem kann er keine Wunder bewirken. Über Nacht wird sich das Land nicht versöhnen lassen. Biden wirkt wie in Fels in der Brandung –doch was nützt es, wenn 74 Millionen Trump-Fans längst in ein Meer aus Falschinformationen eingetaucht sind und weiter aus den Untiefen der sozialen Medien damit versorgt werden? Wie kann Biden Trumps Ausfall bei der Bewältigung der Corona-Pandemie überwinden? Und die zentrale Frage: Wie gelingt es überhaupt, wieder gutes Regieren als Alltagsmodus im Weißen Haus einzuführen?

Biden muss sich gleichzeitig weltpolitisch von der Politik der Trumpschen Alleingänge abwenden. Das heißt nicht, dass Deutschland sich beruhigt zurück­lehnen kann. Auch der neue Präsident wird die Nato-Partner daran erinnern, ihre Hausaufgaben besser zu ­erledigen. Biden aktiv den Rücken zu stärken – das ist eine Aufgabe für jeden, dem der Westen und die gemeinsamen demokratischen Werte am Herzen liegen.