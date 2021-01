Die Debatte auch auf der diesjährigen Grünen Woche dreht sich in erster Linie um die Fleischerzeugung – und damit um eines der emotionalsten Agrarthemen unserer Zeit. Wie teuer darf die Wurst, das Grillfleisch, das Ei sein? Und welche Einflussmacht soll der Staat haben, um die Preisgestaltung so zu regulieren, dass auch die heimische Landwirtschaft eine wirtschaftliche Überlebenschance hat? 60 Centmehr für das Kilo -Fleisch sind nicht zu viel verlangt, wenn in der Haltung klar definierte und kontrollierte Tierwohl- und Umweltstandards ein­gehalten worden sind.

Versuche hat es im Niedrig-Preisland Deutschland dazu schon viele gegeben, doch sie scheiterten allesamt an der schweren Erkennbarkeit und Verbindlichkeit dieser Produkte. Doch in der Branche, in der gesellschaftlichen Debatte bewegt sich etwas. Die Geiz-ist-geil-Mentalität der Kunden bröckelt, Bekenntnisse zum Tierwohl sind nicht nur mehr Lippenbekenntnisse, sondern werden immer stärker kaufrelevant.