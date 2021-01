Völlig unterschätzt

Bei den ab dem 8. Februar in den Impfzentren geplanten 560 000 Impfungen in acht Wochen - im Münsterland 6370 Impfdosen pro Woche - handelt es sich laut nordrhein-westfälischem Gesundheitsministerium um Erstimpfungen. Drei Wochen nach dem Start begännen dann weitere 560 000 Zweitimpfungen, berichtete am Montag ein Ministeriumssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa. In allen Fällen werde der Biontech-Impfstoff eingesetzt.