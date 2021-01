Bewahrte Würde

In einem Strafprozess richtet sich die juristische, gesellschaftliche und mediale Aufmerksamkeit naturgemäß dem Angeklagten zu. Die Strafprozessordnung hält sich an Fakten, ordnet Aufklärung auf – das Leid der Opfer und deren Angehörigen bekommt nur eine Nebenrolle zugewiesen. So geschah es in den RAF-Verfahren, so geschah es im NSU-Prozess und der offenbar so interessanten Persönlichkeit der Beate Zschäpe, die nichts anderes war und ist als die Anführerin einer Mörderbande.

Auch im Verfahren um den Mord an Walter Lübcke drehte (musste es wohl auch) sich viel um die Gesinnung, die Person des Hauptangeklagten Stephan Ernst . Doch es gab den einen Moment, der dieses Muster durchbrach: die Aussage der Witwe vor Gericht. In ihren Worten erfuhr der Getötete die Würdigung, die Walther Lübcke verdient: Der Kasseler Regierungspräsident war ein besonderer Mensch – und er fehlt im öffentlichen und familiären Raum so ungeheuer. Der 65-Jährige hat sein Leben gegeben für den ersten Artikel des Grundgesetzes, nach der die Würde des Menschen in Deutschland unantastbar ist – mögen die Menschen aus Afghanistan oder Somalia kommen.

Keine große Überraschung

Stephan Ernst wurde wegen Mordes verurteilt. Keine große Überraschung. Zu erdrückend war die Beweislast, zu gut protokolliert seine widersprüchlichen Geständnisse. Enttäuschend, dass der Mitangeklagte Markus H., dem viele eine Schlüsselrolle zuweisen, eine Beteiligung oder Mittäterschaft nicht nachgewiesen werden konnte. So endet ein Prozess, in dessen Verlauf der erste Mord an einem Politiker durch einen Rechtsextremisten in Deutschland verhandelt wurde. Deswegen verfolgte auch das Ausland diesen Prozess mit großer Aufmerksamkeit. Die Welt verlangt eine Antwort auf die Frage, ob es auch in Deutschland eine Gefahr durch organisierte Rechtsextremisten gibt, die den Staat und ihre Vertreter bedrohen (gibt es) und umbringen können (gab es bis zum Lübcke-Mord nicht).

Der von den Sicherheitsbehörden nicht zu verhinderte Todeszug der NSU hat die Welt, hat Deutschland verschreckt. Jahrelang galten der Linksextremismus, die Gefahr durch Islamisten als größte Bedrohung. Doch spätestens seit dem heimtückischen Mord an Walther Lübcke sollte jedem bewusst sein, dass der rechte Sumpf tief und schmutzig und gefährlich ist. Es gibt mehr als lose Strukturen, es gibt die Bereitschaft, diesen Staat und seine Protagonisten herauszufordern und zu töten. Die Sicherheitsbehörden haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass diese Gefahr beherrschbar bleibt – und die Populisten und Hetzer sollten wissen, dass aus Worten Taten entstehen können. Tödliche Taten.