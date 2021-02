Optimismus allein reicht nicht. Manfred Knof , seit Jahresbeginn im Chefsessel der Commerzbank , geht die Probleme schnell an. Mit Filialschließungen und umfangreichen Stellenstreichungen will er die erdrückende Kostenlast in den Griff bekommen.

Doch hat die im internationalen Verglich kleine Bank tatsächlich eine realistische Chance ohne Partner wieder auf die Beine zu kommen? Es wird schwer. Die Corona-Pandemie hat die strukturelle Schwäche des Geldhauses noch stärker offengelegt. Schon vor der Krise war die Commerzbank in Schieflage. Bereits in der Finanzkrise vor zwölf Jahren musste der Staat dem wankenden Kreditinstitut zur Hilfe eilen.

Knof will schon in diesem Jahr im alltäglichen Geschäft wieder Gewinne erzielen. Für 2023 kündigt er sogar wieder eine Ausschüttung an die Aktionäre an. Doch worauf gründet diese Zuversicht? Die Digitalisierung soll alles richten. Doch auf diese Idee sind schon andere gekommen. Dass der Rückstand zur Konkurrenz allein damit zu verkleinern ist, bleibt zweifelhaft. Folglich bleibt wohl nur eine Option: ein starker Partner.