Kommentar Ein Jahr nach den Morden von Hanau: Es beginnt mit dem Hass

Am 19. Februar 2020 tötete ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen aus Zuwandererfamilien, anschließend seine Mutter und sich selbst. Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag haben Regierungsvertreter, Verbände und Kirchen an die Opfer erinnert. Ein Kommentar unseres Redaktionsmitglieds Martin Ellerich Von Martin Ellerich