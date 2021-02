Wie Kinder unter Corona leiden

Verpasste Entwicklungschancen, Ängste, Depression, Bewegungsmangel, familiärer Stress – die Corona-Pandemie kann besonders für Kinder und Jugendliche schwere Folgen haben. Das Problem hat auch die Kliniken erreicht. „Ja, wir sehen Corona-Opfer“, sagt etwa Prof. Martin Holtmann von der LWL-Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hamm. Von einer „verlorenen Generation“ will er ausdrücklich nicht sprechen, aber wenn Jugendliche eine Neigung zur depressiven Stimmungen hätten, könnte das dadurch verstärkt werden, dass alles, was ihnen wichtig war, weggebrochen ist.

„Die Lage spitzt sich zu“ , sagt auch Ulrike Metzler, Kinder- und Jugendärztin in Gronau. Seit zwei bis drei Wochen würden Kinder auch verbal äußern, dass sie traurig seien und ihnen ihre Freunde fehlten. „Mütter erzählen mir, dass ihre Kinder weinend gesagt haben, dass sie wieder zur Kita möchten.“ Manche hätten Schlaf- und Essstörungen.