Nun also Mario Draghi. Seine Regierung ist bereits die dritte in dieser Legislaturperiode. Die ersten beiden haben Koalitionäre platzen lassen, weil sie sich einen Sprung zu noch mehr Macht ausrechneten: erst der extrem rechte Populist Matteo Salvini, dann der Sozialdemokrat Matteo Renzi. Beide haben sich verkalkuliert. Draghi kann sich auf eine neue, sehr breite Mehrheit stützen, wie die Abstimmungen in den Parlamentskammern zeigen. Nur: Auch diese neue Koalition verbindet wenig mehr als der Wille zur Macht.