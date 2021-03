Er habe, so erklärte Nicolas Sarkozy, doch nur einem Freund einen Gefallen getan. „Mein ganzes Leben hat darin bestanden, kleine Freundschaftsdienste zu leisten“, so der Ex-Präsident. Da liegt das Problem: Nicht nur in Frankreich fällt es Amtsträgern zuweilen schwer, die Grenze zu ziehen beim „Man kennt sich, man hilft sich...“ Jetzt haben die Richter für Sarkozy die Grenze hart und klar gezogen. Das ist gerade in Frankreich nötig – wegen der Besonderheiten des politischen und gesellschaftlichen Systems.