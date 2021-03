Lockerungen in Alten- und Pflegeheimen machen Mut

Die coronabedingten Einschränkungen in den Alten- und Pflegeheimen sollen in Nordrhein-Westfalen umfassend gelockert werden. Unter anderem werde die strenge Maskenpflicht aufgehoben, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an. Ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität, kommentiert Redakteur Mirko Heuping.